Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Общее количество выявленных в мире подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 17 млн. Об этом 30 июля сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, в настоящее время на планете Земля выявлено в общей сложности 17 029 155 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 на сегодняшний день в мире составляет 667 011.

При этом указывается, что на данный момент на планете 9 948 163 человека вылечились от нового заболевания.

При этом в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (4 426 982 заразившихся), Бразилия (2 552 265) и Индия (1 581 963).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после подтверждения за последние сутки еще 1773 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили их общее число достигло 351 575.