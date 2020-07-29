Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM В Петербурге запланировали сделать 2 млн 800 тыс. прививок от гриппа в грядущий осенне-зимний сезон. Об этом заявил губернатор Александр Беглов по итогам совещания под руководством президента Владимира Путина.

Беглов указал, что необходимо просчитать риски сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также возможное обострение ситуации с распространением коронавируса.

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Сейчас в Петербурге «активно проводится работа по иммунизации населения». В соответствии с национальным календарем прививок от гриппа планируется привить 2 млн 800 тыс. человек, в том числе 488 тыс. детей. Особое внимание уделяется беременным и пациентам из групп риска.

Дополнительно собираются закупить 117 тыс. доз вакцин от гриппа. У станций метро и крупных торговых центров организуют передвижные прививочные пункты.

Кроме того, 93 тыс. детей от рождения до двух лет будут привиты от пневмококка. Также планируется закупить 70 тыс. 539доз вакцин против пневмококка для групп риска.

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Александр Беглов сообщил, что из-за эпидемических ограничений скорректирован план диспансеризации. В 2020 году она не проводится для горожан старше 65 лет, а также для тех, у кого есть серьезные хронические заболевания.

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