Нижний Новгород, , 11:27 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 28 июля выявили 852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 100 343 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 163 человека, в Ульяновской области — 110, в Оренбургской области — 109, в Саратовской области — 96, в Пермском крае — 73, в Кировской области — 47, в Чувашии — 42, в Пензенской области — 40, в Башкирии — 33, в Татарии, Самарской области и Мордовии — по 32, в Удмуртии — 24, в Марий Эл — 19.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 23 335 случаев, в Саратовской области — 9111, в Ульяновской области — 8781, в Самарской области — 6729, в Башкирии — 6640, в Чувашии — 6609, в Оренбургской области — 6594, в Пензенской области — 6364, в Пермском крае — 5651, в Татарии — 5501, в Кировской области — 4617, в Мордовии — 4392, в Марий Эл — 3716, в Удмуртии — 2303.

Полностью выздоровели 74 270 жителей округа, за последние сутки выписаны 1183 человека. Таким образом, выздоровели более 74,01% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1099 человек, за минувшие сутки скончались 23 жителя Поволжья.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьируется в диапазоне от 900 до 1100.

Последний раз менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки было зарегистрировано по состоянию на утро 10 мая — более двух с половиной месяцев назад. Впервые с мая 26 и 27 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в России подтверждено 823 515 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5395 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,18%. Полностью выздоровели 612 217 жителей России, за сутки выписаны 8888 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 74,34% граждан. 13 504 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 150 — за последние сутки.

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