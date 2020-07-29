Москва, , 09:21 — REGNUM Свыше 260 тысяч граждан на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остается 260 621 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 27,5 млн, 242 тысячи из которых были проведены за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за последние сутки скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией.