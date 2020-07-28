Москва, , 23:39 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 28 июля в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Врач с аппаратом ИВЛ Mos.ru

«В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в Москве выявлено более 239 тысяч инфицированных коронавирусом, 674 из которых — за последние сутки. Скончались 4434 пациента с COVID-19, более 175 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.