Богота, , 08:04 — REGNUM За истекшие сутки на территории Колумбии было выявлено свыше 10 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 10 284 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 267 385.

Также сообщается, что за это же время в Колумбии было зафиксировано 297 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 9074.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 136 690 человек вылечились от нового заболевания и что в общей сложности с начала эпидемии было проведено 1 470 613 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике достигло 402697.