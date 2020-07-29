Мехико, , 07:08 — REGNUM Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике достигло 402 697, сообщил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломия 28 июля в ходе брифинга.

При этом 261 457 человек уже излечились и выписаны или сняты с учета в медучреждениях.

Также в течение последних четырнадцати дней симптомы проявлялись у 49 678 пациентов, из них 14 246 — находятся в больницах.

Кроме того, с начала пандемии в Мексике от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, погибли 44 876 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Мексики и США договорились продлить до середины августа закрытие для перемещений общей сухопутной границы из-за пандемии коронавируса.

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