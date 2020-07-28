Тифарити, 28 июля 2020, 23:59 — REGNUM Первые четыре случая заражения коронавирусом зафиксированы в лагерях сахарских беженцев в Алжире, в том числе один из заболевших COVID-19 скончался. Об этом сообщило министерство здравоохранения Сахарской Арабской Демократической Республики, передаёт Sahara Press Service.
Как уточняется, скончавшийся пациент страдал рядом хронических заболеваний. У одного пациента с подтверждённым диагнозом наблюдаются незначительные симптомы, у двоих заболевание проходит бессимптомно.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность темпами распространения коронавируса на Африканском континенте.
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