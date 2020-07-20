Берн, , 19:49 — REGNUM Темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил 20 июля директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, распространение инфекции на континенте ускоряется, и мировому сообществу «необходимо со всей серьёзностью отнестись к этому, проявить солидарность и оказать поддержку странам, в которых наблюдается всплеск заболеваемости и смертности».

Согласно последним данным ВОЗ, на Африканском континенте выявлено уже более 720 тысяч инфицированных коронавирусом, свыше 15 тысяч человек скончались от COVID-19. В число стран — лидеров по распространению инфекции входят ЮАР, Нигерия, Гана, Алжир, Камерун.

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