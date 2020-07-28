Москва, , 11:53 — REGNUM Каждый шестой житель России (16%) готов к поездке за рубеж после открытия международного авиасообщения с 1 августа. Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Однозначно готовы поехать отдыхать за границу, чаще всего в Турцию, Италию, Грецию и Испанию, 8% граждан, скорее готовы — 7%, среди молодых людей до 24 лет — 9%.

Большинство опрошенных (59%) не строят планы на зарубежные поездки. Ещё 26% скорее откажутся от этой идеи. Причём главная причина — нехватка денег, а не угроза заражения коронавирусом.

Опрос проведен 14—21 июля 2020 года в 333 населенных пунктах. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, российским туристам, выезжающим на отдых в Турцию, нужно приобретать страховку с включенным в покрытие лечением COVID-19.

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