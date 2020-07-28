Москва, , 10:37 — REGNUM Правила въезда в Турцию крайне либеральные, и это говорит о том, что правительства двух стран провели огромную работу по санитарным мерам контроля в аэропортах и состыковали национальные стандарты карантинов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя открытие международного авиасообщения.

«Также решение об открытии границ говорит о том, что Турция нуждается в российских туристах гораздо острее, чем раньше.

Наши туристы и раньше составляли огромную часть иностранных туристов, но теперь ЕС закрыл границы, и европейцы не могут так активно путешествовать, плюс примешиваются различные конфликты, которые мешают восстановлению туризма в Турцию.

Но все, кто едут в эту страну, всё же должны помнить о мерах безопасности.

Турция находится на 16-м месте в мире по числу заболевших, хотя по числу умерших в пересчете на миллион имеет коэффициент 67, у России — 92, а в США катастрофический — 454», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ объявило о открытии международного авиасообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией с 1 августа 2020 года.

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