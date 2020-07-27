Лондон, , 15:52 — REGNUM Британское правительство анонсировало кампанию по борьбе с ожирением. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте правительства.

Так, в Соединенном Королевстве могут запретить рекламу еды с высоким содержанием жира, сахара и соли с 06:00 до 21:00. Также на нездоровую пищу не будут распространяться акции «два по цене одного».

Власти Британии надеются, данные меры помогут населению защититься от COVID-19 и снизят нагрузку на систему здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, британское правительство реализует ряд антикризисных мероприятий, которые дорого обходятся государству. Так, с апреля по июнь текущего года правительство довело объём своих займов до £127,9 млрд ($161,2 млрд), а это на £103,9 млрд ($130,9 млрд) больше, чем во втором квартале 2019 года.

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