Лондон, , 14:29 — REGNUM Правительство Великобритании с апреля по июнь текущего года довело объём своих займов до £127,9 млрд ($161,2 млрд), а это на £103,9 млрд ($130,9 млрд) больше, чем во втором квартале 2019 года. Об этом сообщает 21 июля газета Financial Times со ссылкой на Национальную статистическую службу Соединенного Королевства (ONS).

Отмечается, что квартальный объём заимствований был больше только в 2009—2010 и 2010−2011 финансовых годах, которые в Британии начинаются в апреле. В 2020 году дефицит бюджета королевства по расчётам составит £350 млрд ($441 млрд).

С апреля по июнь, согласно данным ONS, расходы государства выросли на 42% из-за пандемии коронавируса, при этом налогов поступило в годовом выражении на 13,2% меньше.

Британское правительство реализует ряд антикризисных мероприятий, которые дорого обходятся государству. Это, к примеру, программа отпусков и ряд программ кредитования. Ранее британское управление по бюджетной ответственности (OBR) спрогнозировало сокращение ВВП на 10−14% по итогам 2020 года.