Москва, , 12:14 — REGNUM Следователи ФСБ пока не проводят новых следственных действий с советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщил защитник Сафронова Евгений Смирнов.

Адвокат отметил, что в ФСБ пока не ответили на ходатайство защиты о конкретизации обвинения Сафронову. Защита пока не обжалует возбуждение против Сафронова уголовного дела, считая это преждевременным.

«Новых следственных действий с Сафроновым пока не проводится, он просто сидит в СИЗО», — сказал Смирнов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее защитники рассказали, что в СИЗО Сафронов находится в нормальных условиях и не имеет существенных жалоб.

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