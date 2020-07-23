Москва, , 13:14 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину будут докладываться новые элементы по делу советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова в случае их появления. Об этом 23 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если появляются какие-то важные или новые элементы, они будут докладываться президенту», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Сафронову были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ранее следователи ФСБ России провели обыск в квартире экс-журналиста. Его подозревают в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО.

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