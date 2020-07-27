Нижний Новгород, , 11:24 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 27 июля выявили 892 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 99 491 случая, сообщает оперативный штаб России.

Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 188 человек, в Оренбургской области — 111, в Ульяновской области — 102, в Саратовской области — 95, в Пермском крае — 76, в Кировской области — 59, в Чувашии и Пензенской области — по 38, в Самарской области — 37, в Башкирии — 36, в Татарии —33, в Мордовии — 32, в Удмуртии — 25, в Марий Эл — 22.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 23 172 случая, в Саратовской области — 9015, в Ульяновской области — 8671, в Самарской области — 6697, в Башкирии — 6607, в Чувашии — 6567, в Оренбургской области — 6485, в Пензенской области — 6324, в Пермском крае — 5578, в Татарии — 5469, в Кировской области — 4570, в Мордовии — 4360, в Марий Эл — 3697, в Удмуртии — 2279.

Полностью выздоровели 73 087 жителей округа, за последние сутки выписан 241 человек. Таким образом, выздоровели более 73,46% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1076 человек, за минувшие сутки скончались 11 жителей Поволжья.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьируется в диапазоне от 900 до 1100.

Последний раз менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки было зарегистрировано по состоянию на утро 10 мая — более двух с половиной месяцев назад. Накануне, 26 июля, в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в России подтверждено 818 120 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5635 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,16%. Полностью выздоровели 603 329 жителей России, за сутки выписаны 3079 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 73,74% граждан. 13 354 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 85 — за последние сутки.

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