Нижний Новгород, , 14:59 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 26 июля выявили 890 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 98 599 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 177 человек, в Оренбургской области — 110, в Ульяновской области — 108, в Саратовской области — 97, в Пермском крае — 73, в Кировской области — 49, в Чувашии — 45, в Пензенской области — 42, в Самарской области — 41, в Башкирии — 35, в Мордовии — 33, в Татарии —32, в Удмуртии — 25, в Марий Эл — 23.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 22 984 случая, в Саратовской области — 8920, в Ульяновской области — 8569, в Самарской области — 6660, в Башкирии — 6571, в Чувашии — 6529, в Оренбургской области — 6374, в Пензенской области — 6286, в Пермском крае — 5502, в Татарии — 5436, в Кировской области — 4511, в Мордовии — 4328, в Марий Эл — 3675, в Удмуртии — 2254.

Полностью выздоровели 72 846 жителей округа, за последние сутки выписаны 211 человек. Таким образом, выздоровели более 73,88% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1065 человек, за минувшие сутки скончались девять жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек, 11 июля — 1011 новых случаев, 12, 13 и 14 июля число новых носителей SARS-CoV-2 не превышало тысячу человек в сутки. С 15 по 19 июля вновь было выявлено более одной тысячи инфицированных. 20, 21, 22, 23, 24 и 25 июля — меньше тысячи новых случаев.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьируется в диапазоне от 900 до 1100.

Последний раз менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки было зарегистрировано по состоянию на утро 10 мая — более двух с половиной месяцев назад.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июля в России подтверждено 812 485 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5765 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,13%. Полностью выздоровели 600 250 жителей России, за сутки выписаны 3110 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 73,87% граждан. 13 269 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 77 — за последние сутки.

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