Вашингтон, , 16:05 — REGNUM На территории США за истекшие сутки было выявлено более 65 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за последние 24 часа в стране выявили 65 490 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 4 178 730.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 скончались 900 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 146 000.

При этом указывается, что в настоящее время в стране от нового заболевания вылечились более 1,2 млн человек.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в республике число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 возросло до 67 132.

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