Минск, , 15:44 — REGNUM В Белоруссии число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 возросло до 67 132, сообщили 26 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

До 60 425 возросла численность лиц, выздоровевших от COVID-19. Число зарегистрированных случаев смертей от осложнений заболевания возросло до 534.

За весь период эпидемии в стране было выполнено 1 251 359 тестирований для выявления SARS-CoV-2.

Суточный прирост числа инфицированных составил 130 случаев, за сутки было выписано 333 пациента, скончались четыре человека. 9735 тестов на коронавирус было проведено в Белоруссии за сутки.