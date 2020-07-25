Нижний Новгород, , 20:59 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 25 июля выявили 912 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 97 709 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 184 человека, в Оренбургской области — 110, в Ульяновской области — 104, в Саратовской области — 98, в Пермском крае — 75, в Кировской области — 58, в Пензенской области — 46, в Чувашии — 44, в Самарской области — 39, в Башкирии — 36, в Мордовии — 34, в Татарии —32, в Удмуртии — 27, в Марий Эл — 25.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 22 807 случаев, в Саратовской области — 8823, в Ульяновской области — 8461, в Самарской области — 6619, в Башкирии — 6536, в Чувашии — 6484, в Оренбургской области — 6264, в Пензенской области — 6244, в Пермском крае — 5429, в Татарии — 5404, в Кировской области — 4462, в Мордовии — 4295, в Марий Эл — 3652, в Удмуртии — 2229.

Полностью выздоровели 72 635 жителя округа, за последние сутки выписаны 1213 человек. Таким образом, выздоровели более 74,33% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1056 человек, за минувшие сутки скончались 13 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек, 11 июля — 1011 новых случаев, 12, 13 и 14 июля число новых носителей SARS-CoV-2 не превышало тысячу человек в сутки. С 15 по 19 июля вновь было выявлено более одной тысячи инфицированных. 20, 21, 22, 23 и 24 июля — меньше тысячи новых случаев.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьируется в диапазоне от 900 до 1100.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июля в России подтверждено 806 720 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5871 новый носитель SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,11%. Полностью выздоровели 597 140 жителей России, за сутки выписаны 8366 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 74,02% граждан. 13 192 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 146 — за последние сутки.

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