Москва, 25 июля 2020, 23:17 — REGNUM В России за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 73 военных, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 8536 человек», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в России выявлено 806 720 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 13 192 человека, выздоровели — 597 140. Всего было проведено более 26,6 млн тестов.
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