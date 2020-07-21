В регионах РФ продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. К 21 июля общее число выявленных случаев заболевания — 783 328, выздоровели 562 384 человека.

Количество активных случаев (число больных в настоящее время) постепенно снижается. За месяц этот показатель упал с 239 тысяч до 208 тысяч человек (-13%). Где-то ситуация остаётся напряжённой, в других регионах вводятся всё новые послабления.

Всего с начала пандемии в России проведено более 25,4 млн тестов.

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