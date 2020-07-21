21 Июля
 
15:35

В Северной Осетии приступили к работе детские сады

В Северной Осетии дан старт работе детских садов, закрытых из-за пандемии коронавируса. С 21 июля снова заработали детские сады в Моздокском и Дигорском районах, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

15:30

В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 166 человек

В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом.

15:24

В Чувашии скончался ещё один пациент с COVID-19

В Чувашии за сутки выздоровели 20 пациентов с коронавирусом, зарегистрирован один летальный исход.

15:23

В Пензенской области возобновили работу торговые центры и кинотеатры

В Пензенской области с 21 июля приступили к третьему этапу снятия ограничений. В регионе разрешено возобновить деятельность торгово-развлекательным центрам и кинотеатрам. Также станет возможным проведение спортивно-массовых мероприятий.

15:20

В COVID-центрах Оренбуржья лечатся 778 пациентов

В Оренбургской области в больницах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 778 пациентов. Из них 52 человека пребывают в тяжелом состоянии, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

15:18

Сотрудник скорой помощи в медицинской маске. saratov.gov.ru