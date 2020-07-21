В Северной Осетии приступили к работе детские сады
В Северной Осетии дан старт работе детских садов, закрытых из-за пандемии коронавируса. С 21 июля снова заработали детские сады в Моздокском и Дигорском районах, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 166 человек
В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом.
В Чувашии скончался ещё один пациент с COVID-19
В Чувашии за сутки выздоровели 20 пациентов с коронавирусом, зарегистрирован один летальный исход.
В Пензенской области возобновили работу торговые центры и кинотеатры
В Пензенской области с 21 июля приступили к третьему этапу снятия ограничений. В регионе разрешено возобновить деятельность торгово-развлекательным центрам и кинотеатрам. Также станет возможным проведение спортивно-массовых мероприятий.
В COVID-центрах Оренбуржья лечатся 778 пациентов
В Оренбургской области в больницах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 778 пациентов. Из них 52 человека пребывают в тяжелом состоянии, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.