Анкара, , 22:01 — REGNUM В Турции за последние сутки выявили 921 новый случая заражения коронавирусом. Об этом 25 июля сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на странице в соцсети Twitter.

По его данным, всего в стране за период с начала эпидемии выявлено уже 225 173 инфицированных коронавирусом.

Министр также сообщил, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 5596. Излечились и были выписаны из больниц 208 477 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля департамент здоровья Эстонии сообщил, что общее число выявленных на территории страны случаев заражения SARS-CoV-2 за истекшие сутки возросло на семь и достигло 2033.

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