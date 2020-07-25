Таллин, , 21:32 — REGNUM Общее число выявленных на территории Эстонии случаев заражения SARS-CoV-2 за истекшие сутки возросло на семь и достигло 2033. Об этом 25 июля сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 2033 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время никто в стране не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 69.

При этом отмечается, что за все время эпидемии в стране было проведено более 116 тысяч тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние сутки во всём мире зафиксировано 284 083 новых случая заражения коронавирусом.

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