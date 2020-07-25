Женева, Швейцария, , 20:58 — REGNUM За последние сутки во всём мире зафиксировано 284 083 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 25 июля сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, всего за период с начала пандемии выявлено уже 15 581 009 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 6 270 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 635 173.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 284 196 выявленных инфицированных.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Российской Федерации за сутки выявлен 5871 случай заражения SARS-CoV-2.

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