Москва, , 11:30 — REGNUM В Российской Федерации за сутки выявлен 5871 случай COVID-19. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5871 в 85 регионах», — сообщили в штабе.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии составило 806 720.

Из нововыявленных случаев 1471 не имеет клинических проявлений (25,1%).