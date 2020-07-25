Баку, , 17:45 — REGNUM В Азербайджане общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 321 и достигло 29 633. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве страны.

«В Азербайджане выявлены еще 321 случай заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

При этом указано, что с начала пандемии в стране скончались 408 пациентов с диагнозом COVID-19. Излечившимися признаны 22 082 человек, в больницах остаются 7143 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщили, что число выявленных фактов заражения коронавирусом на территории Африки уже превышает 769 тыс.

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