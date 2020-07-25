Женева, Швейцария, , 17:17 — REGNUM Число выявленных фактов заражения коронавирусом на территории Африки уже превышает 769 тыс. Об этом сообщает 25 июля представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке на странице в соцсети Twitter.

«Более 769 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (выявили) на Африканском континенте», — говорится в сообщении.

По данным организации, на сегодняшний день на Африканском континенте более 435 тыс. человек признаны выздоровевшими. На сегодняшний день от COVID-19 в Африке умерли более 16 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что на территории США за истекшие сутки было выявлено более 73 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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