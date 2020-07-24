Берн, , 15:18 — REGNUM За истекшие сутки в Швейцарии было выявлено 154 новых подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 июля сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения.

Также сообщается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране возросло до 34 154.

Кроме этого, сообщается, что за последние 24 часа в Швейцарии от COVID-19 скончались шесть пациентов и потому суммарное количество летальных исходов в настоящее время достигло 1700.

Помимо того, уточняется, что за все время пандемии в стране было проведено 753 333 теста на коронавирус, 6675 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения за последние сутки выросло на 1119 и превысило 42 тысячи.