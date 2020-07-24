Бухарест, , 15:01 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения за последние сутки выросло на 1119 и превысило 42 тысячи. Об этом 24 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 42 394 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что за минувшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 24 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 2150.

Также указывается, что на сегодняшний день в Румынии свыше 23 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее бельгийские власти на фоне роста числа выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом сообщили о смерти трехлетнего ребенка от COVID-19.