Брюссель, , 14:16 — REGNUM Бельгийские власти на фоне роста числа выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом сообщили о смерти трехлетнего ребенка от COVID-19. Об этом 24 июля рассказал на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель антикризисного центра по борьбе с SARS-CoV-2 страны Бадевейн Катри.

«Несколько дней назад трехлетний ребенок скончался в результате (того, что заболел) COVID-19», — заявил он.

Также официальный представитель подчеркнул, что данная новость глубоко потрясла сотрудников антикризисного центра и как ученых, и как родителей.

Кроме этого, Катри отметил, что смерть от COVID-19 в таком юном возрасте является очень редким явлением, от которого, однако, не застрахован никто.

«Надеюсь, что этот новый кризис подтолкнет к проявлению большей сознательности», — также указал он, добавив, что за последние дни в Бельгии за сутки от COVID-19 умирает в среднем по три пациента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Бельгии выявлено около 65 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом при 9,8 тысячах скончавшихся от COVID-19.