Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга нашла еще одну жертву главы эзотерического клуба «Орден пути» Гайвы Тихомировой. Она на протяжении 10 лет обещала своей клиентке оказать магическую помощь, за которую получила 1,8 млн рублей. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, до недавнего времени 52-летняя Тихомирова подозревалась в причастности как минимум к семи эпизодам мошенничества в отношении клиенток, отдавших за мнимые магические ритуалы в общей сложности более 12 млн рублей.

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Расследуя уголовное дело, полицейские нашли еще одну жертву оккультистки, ею оказалась 45-летняя петербурженка, которая обращалась за помощью к Тихомировой с 2007 по 2017 годы. Как и другим клиентам, женщине оказывались различных услуги магического характера, предоставлялись ложные гарантии защиты жизни, здоровья и семьи от любых рисков и негативного воздействия. За свои услуги аферистка смогла получить от жертвы 1,8 млн рублей.

«По данному факту 23 июля 2020 года СУ УМВД России по Московскому району в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая продолжает оставаться под стражей», — резюмировали в ведомстве.

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