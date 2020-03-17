Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Петербургские следователи продолжают выяснять обстоятельства преступной деятельности эзотерического клуба «Орден пути», организованного «психологом» и «оккультистом» Гайвой Тихомировой. Эту женщину обвиняют в совершении как минимум пяти преступлений, квалифицируемых как мошенничество, сообщает 17 марта пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По версии оперативников, деньги похищались у граждан, обратившихся за психологической помощью, которым под видом услуг магического характера представлялись гарантии защиты жизни, здоровья, семьи от любых рисков на неограниченный срок», — говорится в сообщении ГУ МВД.

По версии следствия, 52-летняя Тихомирова подозревается в причастности как минимум к пяти эпизодам мошенничества в отношении клиенток, отдавших за мнимые магические ритуалы в общей сложности более шести миллионов рублей.

В настоящий момент по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ. Полиция продолжает устанавливать все факты противоправной деятельности подозреваемой, а также лиц, причастных к этой мошеннической схеме.

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Напомним, ранее Московский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гайвы Тихомировой. Ее поместили в СИЗО до 19 апреля.

По данным следствия, Тихомирова, гражданка России и Литвы, организовала в 2006 году секту «Орден пути». Ее деятельность попала в поле зрения правоохранительных органов в августе 2019 года. Как считают в полиции, предполагаемая организатор и глава сообщества проводила платные психологические консультации и тренинги, несмотря на отсутствие профильного образования и участия профессиональных психологов или психотерапевтов. За оказание услуг Тихомирова брала внушительную сумму, так, для физического лица ее помощь оценивалась до 20 тысяч евро, а для юридического — до 300 тысяч евро.

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