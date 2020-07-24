Москва, , 12:33 — REGNUM В России за прошедшие сутки вылечившихся число пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, увеличилось более чем на 8,4 тыс. человек. Об этом сегодня, 24 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 8444 человека», — говорится в сообщении.

Таким образом с начала пандемии в России от коронавирусной инфекции вылечились 588 774 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в России официально зарегистрировано 5811 новых случаев коронавируса. Таким образом, суточный прирост в абсолютном выражении оказался минимальным с 23 апреля, в относительном выражении он составил 0,7%.

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Среди новых инфицированных 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 800 849 случаев коронавируса во всех субъектах страны.

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