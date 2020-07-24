Москва, , 10:57 — REGNUM Число летальных исходов лиц с коронавирусом составило за минувшие сутки 154 человека. Об этом 24 июля сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике распространения инфекции.

При этом за сутки также полностью выздоровели 8 444 человека. В то же время с начала распространения инфекции зафиксировано 13 046 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки коронавирус зафиксирован более чем у 5,8 тысяч человек.

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