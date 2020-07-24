Москва, , 11:32 — REGNUM В России за сутки 23 июля число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло на 5811, до 800 849. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, суточный прирост в абсолютном выражении оказался минимальным с 23 апреля, в относительном выражении он составил 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число летальных исходов лиц с коронавирусом составило за минувшие сутки 154 человека. При этом за сутки также полностью выздоровели 8 444 человека. В то же время с начала распространения инфекции зафиксировано 13 046 летальных исходов.

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