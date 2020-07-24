Москва, , 09:58 — REGNUM Качественное мороженое — равномерного цвета и без кристалликов льда. Опасаться стабилизаторов в его составе не стоит, говорится в опубликованном 24 июля сообщении Роскачества.

«Мороженое должно быть равномерного цвета. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет», — отметили эксперты организации.

Неоднородный цвет может говорить о плохом перемешивании мороженой массы при производстве.

Растительные жиры недопустимы в классическом мороженом, молочном, сливочном и пломбире. А вот в составе кондитерской глазури они могут быть. Глазурь не должна ни чересчур крошиться, ни быть липкой. На ней не должно быть белого налёта.

«Настоящее мороженое тает медленно и одновременно с глазурью», — уточнили в Роскачестве.

Без стабилизаторов мороженое не производят, они обеспечивают стабильность при хранении, снижают риск усадки, не дают мороженому таять и сохраняют его форму. Допустим ряд стабилизаторов и загустителей, включая альгинат натрия (Е401), агар (Е 406), ксантановую камедь (Е415).

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