Москва, , 09:23 — REGNUM Значительная доля калорий в окрошке приходится на докторскую колбасу или ветчину, их можно заменить отварным филе курицы или индейки. Такие рекомендации опубликованы 22 июня Роскачеством.

Эксперты уточнили, что порция традиционной окрошки с колбасой или ветчиной обладает калорийностью 380−420 ккал. При этом 100 г варёной колбасы дают 257 ккал, столько же рубленной ветчины — 263 ккал. Отварное куриное филе соответствует 113 ккал, филе индейки — 130 ккал, говядина — 254 ккал.

На калорийность, как правило, обращают внимание люди, следящие за своим весом. Им также стоит делать окрошку на кефире низкой жирности или минеральной воде. Можно слегка разбавить водой кефир.

Ещё один вариант для заправки окрошки — тан, который можно разбавить минеральной водой. Любителям окрошки на квасе стоит готовить его самим или покупать домашний квас, в который не добавляли сахар.

Окрошку на квасе лучше есть на обед или ужин, но не перед сном. Вечернюю окрошку лучше готовить на кефире и без мяса. Окрошку не стоит есть людям с язвой, высокой секрецией желудка и обострением хронических заболеваний ЖКТ.

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