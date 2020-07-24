Богота, , 08:03 — REGNUM За минувшие сутки на территории Колумбии было выявлено почти 8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщает минздрав страны на странице в соцсети Twitter.

По данным министерства, в результате этого общее число выявленных в стране заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 226 373.

Также сообщается, что за сутки в Колумбии от COVID-19 скончались 315 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 7688.

При этом отмечается, что в настоящее время 107 951 человек вылечился от нового заболевания, 6338 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Эфиопии за прошедшие сутки выявили 409 новых случаев заражения коронавирусом.