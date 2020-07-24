Аддис-Абеба, , 07:46 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 409 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба эфиопского министерства здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой африканской стране достигло 11 933. Также за 23 июля от болезней, вызванных новым коронавирусом, в Эфиопии скончались девять пациентов. Всего жертвами осложнений COVID-19 в республике стали 197 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Южная Корея поставила в Эфиопию средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Отмечалось, что южнокорейские власти собирались поставить около 2 млн респираторов в 28 стран Африки.

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