Прага, , 20:40 — REGNUM Коронавирусная инфекция подтверждена у 98 человек, участвовавших в вечеринке в ночном клубе Techtle Mechtle в центре Праги, 23 июля сообщает агентство Reuters.

По сообщению Министерства здравоохранения Чехии, все заболевшие заразились COVID-19 от одной девушки, день рождения которой праздновался на вечеринке.

Известно, что среди заболевших — 23 члена семьи именинницы, 68 гостей и семь сотрудников заведения. Ещё 273 человека были помещены в карантин.

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