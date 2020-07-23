Кампала, , 18:43 — REGNUM В Уганде зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило 23 июля министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, скончалась 34-лентяя женщина, у которой наблюдались такие симптомы COVID-19, как температура, сухой кашель, одышка и головная боль и одышку. Диагноз пациентки был подтверждён в нескольких лабораториях.

Сообщается, что все контактировавшие с умершей женщиной в настоящее время находятся на карантине.

По данным Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в Африке, всего в Уганде выявлено 1075 случаев заражения коронавирусом. Чуть более ста пациентов на сегодняшний день находятся на лечении, все остальные инфицированные вылечились.

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