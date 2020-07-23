Минск, , 15:33 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие сутки выросло на 167 и достигло 66 688. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 66 688 человек с положительным тестом на (коронавирус)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за это же время в республике от COVID-19 скончались шесть пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 519.

Кроме этого, сообщается, что на данный момент в Белоруссии от нового заболевания излечились 59 439 пациентов и что в общей сложности в стране было проведено 1 219 705 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории США было выявлено более чем 71 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.