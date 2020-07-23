Вашингтон, , 15:11 — REGNUM За истекшие сутки на территории США было выявлено более чем 71 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за последние 24 часа в стране выявили 71 695 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало 3 970 908.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 скончались 1195 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 143 193.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране от нового заболевания вылечились 1 210 849 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Латвии случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки выросло на шесть и стало составлять 1203.