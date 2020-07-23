Тегеран, , 14:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Иране был выявлен 2621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 284 034.

Кроме того, указывается, что за это же время в стране от COVID-19 скончался 221 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 15 074.

Также сообщается, что на сегодняшний день в стране 247 230 человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Словакии случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа выросло на 31 и достигло 2089.