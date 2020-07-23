Братислава, , 14:30 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Словакии случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа выросло на 31 и достигло 2089. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба словацкого минздрава.

«Общее число (заразившихся коронавирусом) составило за этот период (с 1 марта текущего года) 2089 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов в стране за истекшие 24 часа не изменилось и по-прежнему составляет 28 пациентов при 1556 вылечившихся от нового заболевания.

Кроме этого, указывается, что в Словакии за время эпидемии было проведено 248 384 теста на коронавирус, 2551 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число новых выявляемых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией стало вновь увеличиваться в большинстве районов Лондона.