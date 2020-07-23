Лондон, , 14:24 — REGNUM Число новых выявляемых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией стало вновь увеличиваться в большинстве районов Лондона. Об этом свидетельствуют данные управления по охране общественного здоровья страны.

Согласно этим статистическим данным, еженедельный (неделя до 19 июля) прирост выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 увеличился в 18 районах города и уменьшился в 14. При этом наиболее высокие показатели заражаемости в районах Хакни и Сити, где на указанной неделе выявляли в среднем по 16,3 случая на 100 тысяч человек, в то время как на минувшей неделе данный показатель составлял 5,2 случая.

Кроме этого, уровень зараженных подрос в престижном районе Кенсингтон и Челси, где в начале пандемии были наиболее высокие показатели, а в последнее время — одни из самых маленьких. Теперь тут на 100 тыс. населения приходится 3,2 заразившихся SARS-CoV-2, а неделей ранее было 2,6.

При этом наиболее низкий уровень числа заражения зафиксирован в районе Кройдон, где на неделе отмечен один случай на сто тысяч человек, в то время как на предыдущей неделе показатель был существенно выше — 3,1.

Напомним, в настоящее время в Великобритании в общей сложности выявлено свыше 296 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом.