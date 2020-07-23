Дюссельдорф, Германия, , 11:21 — REGNUM В Германии выявлено свыше 2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2, которые связаны со вспышкой на мясоперерабатывающем предприятии Tönnies. Об этом 23 июля сообщил министр здравоохранения федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Карл-Йозеф Лауман, его слова приводит издание Neue Osnabrücker Zeitung.

«На данный момент уполномоченные власти относят к вспышке у Tönnies в общей сложности 2119 случаев», — заявил он.

Также отмечается, что ещё 67 выявленных случаев заражения, как предполагается, также связаны с данным предприятием.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Китая заявили, что Пекин поддерживает связь с Москвой по вопросу возобновления авиасообщения.