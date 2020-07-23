Пекин, , 11:05 — REGNUM Пекин поддерживает связь с Москвой по вопросу возобновления авиасообщения, заявили 23 июля в министерстве иностранных дел Китая.

В ведомстве уточнили, что недавно Росавиация связалась с китайскими авиационными властям и уведомила о том, что РФ с 15 июля будет постепенно снимать ограничения на международные пассажирские перевозки.

«В настоящее время китайская сторона находится в контакте с российской по этому вопросу», — сообщили в МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта 2020 года Россия в связи с распространением коронавируса полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что приостановленное Россией в конце марта авиасообщение с другими странами нужно вернуть.

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