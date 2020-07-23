Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM Правила поведения граждан в период пандемии коронавируса предложил разработать заместитель председателя правительства Казахстана Ералы Тугжанов 23 июля на заседании оперативного штаба по вопросам коронавируса.

По его словам, в регионах также должны проходить ежедневные рейды с широким освещением в СМИ. «Надо кардинально менять сознание и поведение людей с акцентом на бесценность и уникальность жизни», — считает вице-премьер.

Тугжанов добавил, что борьба с распространением инфекции должна объединить всех жителей Казахстана чувством общей цели. Он отметил, что общество само должно осуждать нарушение карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июля в Казахстане выявили 76 799 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 222 человека, скончались 585 пациентов.

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